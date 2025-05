Nove pessoas são resgatadas de comunidade terapêutica interditada em Queimadas

Nove pessoas foram resgatadas nesta segunda-feira (5) de uma comunidade terapêutica localizada no município de Queimadas, no Agreste da Paraíba.

A unidade foi interditada após uma fiscalização que constatou graves irregularidades.

Durante a inspeção, foi identificado que o local funcionava sem qualquer profissional de saúde. Medicamentos eram aplicados por pessoas não habilitadas, e os próprios internos relatavam casos de maus-tratos, tortura e uso indevido de contenção medicamentosa.

A alimentação era inadequada e as condições de higiene precárias. Também foi encontrada uma cerca elétrica fora dos padrões de segurança.

Uma das situações mais graves foi a presença de uma mulher com deficiência intelectual convivendo com homens, em desacordo com as normas de acolhimento. Os internos haviam sido transferidos de outra instituição anteriormente fechada em Campina Grande.

A instituição foi interditada, e os pacientes foram levados para a Secretaria de Saúde do município. As autoridades seguem investigando os responsáveis pela administração do local e possíveis crimes cometidos.

