Homem é assassinado a tiros em Campina Grande enquanto ia buscar filho na escola

Na manhã desta segunda-feira (5), Jhonny Bezerra Vital dos Santos, de 27 anos, foi morto com cerca de seis tiros na Rua José Serafim Delgado, no bairro do Cruzeiro, em Campina Grande, enquanto se dirigia para buscar o filho na Escola Municipal Governador José Antônio Mariz.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da execução, quando um homem armado se aproxima e dispara contra a vítima, atingindo principalmente a nuca e a cabeça.

O suspeito fugiu após o ataque. Jhonny já havia respondido por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil investiga o caso.

*com informações do g1pb