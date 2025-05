Corpo de homem é encontrado em mata de Cabedelo com mais de 10 tiros

Na manhã desta segunda-feira (5), a Polícia Civil da Paraíba encontrou o corpo de um homem, que foi morto com mais de dez tiros em uma área de mata no Recanto do Poço, em Cabedelo.

A vítima, que possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas e outros crimes, foi encontrada com vários ferimentos, sendo dez deles nas costas, indicando uma execução.

A delegada Maria das Dores Coutinho afirmou que a investigação segue para identificar os responsáveis e entender a motivação do crime. O corpo foi encaminhado para perícia, que complementará o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil continua as buscas por pistas e suspeitos, ampliando a investigação para esclarecer o caso.

*com informações da TV Cabo Branco