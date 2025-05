Comerciante é morto a tiros em São José do Bonfim na frente da esposa

Na madrugada desta segunda-feira (5), um comerciante foi assassinado dentro de sua casa, em São José do Bonfim, no Sertão da Paraíba.

O crime aconteceu por volta da meia-noite, quando a vítima, que tinha uma lanchonete na região, chegava em casa com sua esposa. Um homem, que atravessou a rua correndo, disparou cinco tiros contra ele, matando-o no local.

A esposa do comerciante, felizmente, não foi atingida pelos tiros. A motivação do crime ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil. A delegacia local segue com as investigações para identificar o autor do assassinato.

*com informações da TV Cabo Branco