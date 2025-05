Adolescente é atacado por pitbull a caminho da escola em João Pessoa

Um adolescente de 15 anos foi atacado por um cachorro da raça pitbull enquanto seguia para buscar a prima na escola, no bairro de Gramame, em João Pessoa, na manhã desta segunda-feira (5).

O tutor do animal, que não usava focinheira no cão, fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo familiares, o jovem foi surpreendido pelo ataque durante um trajeto habitual. Uma mulher que passava pelo local prestou os primeiros socorros. Ele foi atendido inicialmente em uma unidade de saúde do bairro e depois encaminhado ao Lactário da Torre, onde recebeu vacinas antirrábicas. Apesar dos ferimentos no braço, seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou que o animal estava sem os equipamentos obrigatórios de segurança. O caso segue sob investigação, e o tutor do cão ainda não foi localizado.

A PM orienta que casos semelhantes sejam denunciados pelo número 190.

*com informações do g1pb