Polícia prende quatro por tráfico e posse ilegal de arma, em Campina Grande

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campina Grande (DHPP/CG), deflagrou na manhã de quarta-feira, a Operação Bloqueio, com o objetivo de cumprir 14 mandados de busca e apreensão nos bairros Vila Cabral e Santa Terezinha, em Campina Grande.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal do Júri da Comarca local. Quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

As investigações têm relação com o homicídio de um homem conhecido como “Dentão”, ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2025, no bairro Vila Cabral. A ação contou com a participação de 50 policiais civis, mobilizando equipes da DHPP-CG, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-CG), Delegacia de Roubos e Furtos (DRF-CG), Grupos Táticos Especiais das Delegacias Seccionais de Queimadas e Esperança, além da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF-CG) e do Canil da Polícia Civil, todas vinculadas à 2ª Superintendência Regional de Polícia Civil (SRPC).

Durante o cumprimento dos mandados, quatro pessoas foram presas – duas mulheres e dois homens – autuadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Foram apreendidas porções de crack, maconha, materiais utilizados no preparo e distribuição dos entorpecentes, além de um revólver calibre .38 com munições.

Diversos aparelhos celulares também foram recolhidos e serão analisados para a coleta de provas relacionadas às ações criminosas do grupo investigado.

* Ascom/Polícia Civil