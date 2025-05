Homem esfaqueia jovem após discussão em João Pessoa

Uma jovem de 17 anos foi esfaqueada por um homem de 21 na noite desta quarta-feira, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu após o suspeito ver uma fotografia da adolescente ao lado de outro homem, e teria iniciado uma discussão.

A polícia informou que foi acionada após duas pessoas darem entrada na área vermelha no Complexo Hospitalar Tarcísio de Miranda Burity (Trauminha de Mangabeira). Testemunhas relataram que o suspeito, ao ver a imagem, iniciou uma briga com a vítima.

A PM afirmou que a jovem foi atingida com golpes de faca no tórax, peito e ombro. A jovem foi socorrida pela própria mãe. Já a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a adolescente sofreu uma pequena lesão nos dedos da mão e está com alta prevista para hoje.

Após o crime, o suspeito usou a mesma faca para ferir a si mesmo, sendo encaminhado ao hospital. Ele sofreu um ferimento no lado esquerdo do tórax, com perfuração do pulmão, segundo a polícia. Segundo a Secretaria de Saúde, o suspeito está na sala vermelha e o quadro clínico é estável.

O casal mantinha um relacionamento há cerca de dois anos. Familiares da jovem disseram não saber se havia histórico anterior de violência.

A Polícia Civil informou que o suspeito de tentar matar a adolescente foi preso em flagrante. Assim que sair do hospital, ele ficará à disposição das autoridades.

* Com informações do g1pb