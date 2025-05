Senador Efraim Filho sofre acidente na BR-230, no Sertão

O senador paraibano Efraim Filho (União Brasil) sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira (30), na BR-230, próximo a São Mamede, Sertão da Paraíba.

O carro em que ele estava foi atingido lateralmente por uma carreta que fazia uma ultrapassagem indevida e fugiu do local.

Em vídeo, Efraim tranquilizou os apoiadores: “Só danos materiais, nenhum ferimento. Um livramento de Deus.”

Apesar do susto, o senador manteve a agenda e participou da entrega de ambulâncias do Samu em São Mamede. Ele seguirá com compromissos em São João do Rio do Peixe nesta quinta (1º).

