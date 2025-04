Bebê indígena que morreu em João Pessoa apresentava queimaduras, diz IML

O corpo do bebê indígena da etnia warao, de origem venezuelana, que morreu na última segunda-feira (28), em João Pessoa, apresentava queimaduras e infecções por fungos, segundo necropsia realizada pelo Instituto de Medicina Legal (IML). A causa da morte foi uma infecção pulmonar que evoluiu para um quadro generalizado.

O chefe do IML, Flávio Fabres, afirmou que também foram constatados sinais de negligência e maus-tratos. Um laudo será enviado à Polícia Civil, que poderá abrir investigação.

A criança, de um ano e dois meses, vivia no abrigo Vila do Lula e foi levada ao Hospital Arlinda Marques com desnutrição, lesões e atraso vacinal. O bebê não resistiu após ser internado na UTI.

O Serviço Pastoral dos Migrantes, responsável pelo abrigo, disse não ter informações sobre o caso. O corpo foi entregue à família para os procedimentos fúnebres.

*com informações do g1pb