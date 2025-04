Túmulo de Vital do Rêgo é furtado em Campina Grande

O túmulo de Vital do Rêgo, localizado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Campina Grande, foi furtado na madrugada da última segunda-feira (28).

De acordo com um segurança do local, placas de bronze foram levadas durante a ação criminosa.

O gerente de cemitérios, Fernando Silva, afirmou que, apesar da presença de vigilantes, esse tipo de crime ainda é recorrente.

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente já está tomando medidas para coibir novas ocorrências. A Polícia Civil investiga o caso.

*com informações da TV Cabo Branco