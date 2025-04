Incêndio destrói casa e deixa idoso ferido em João Pessoa

Um incêndio atingiu uma residência de cerca de 30 metros quadrados na manhã desta terça-feira (29), no bairro de Mangabeira 4, em João Pessoa.

Um idoso de 76 anos ficou ferido e foi socorrido pelo Samu para o Hospital de Trauma da capital.

Vizinhos ajudaram a retirar a vítima e tentaram conter as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, que confirmou perda total do imóvel e dos móveis. As causas do incêndio serão investigadas e o laudo pericial deve sair em até 30 dias.

*com informações da TV Cabo Branco