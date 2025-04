Homem de 64 anos é preso por importunação sexual a adolescente na Paraíba

Um homem de 64 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (29) após importunar sexualmente uma adolescente de 12 anos em Soledade, no Agreste paraibano.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tinha o hábito de se masturbar dentro do carro e se exibir para meninas na região.

A vítima registrou ocorrência acompanhada da mãe, e vizinhos confirmaram o comportamento criminoso. Com apoio do Grupo Tático Especial (GTE), policiais localizaram e prenderam o acusado dentro do veículo.

O crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia de Campina Grande e aguarda audiência de custódia.

*com informações da TV Cabo Branco