Acidente entre Picuí e Baraúnas deixa um morto e nove feridos

Um grave acidente na PB-137, entre os municípios de Picuí e Baraúnas, no Curimataú da Paraíba, deixou uma pessoa morta e nove feridas na noite de domingo (27). A colisão entre dois carros aconteceu por volta das 19h.

A vítima fatal foi identificada como Antônio Morais de Lima, de 71 anos. Ele estava em um dos veículos, que levava mais quatro pessoas. A esposa de Antônio foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

No outro carro, viajavam quatro ocupantes que sofreram apenas ferimentos leves. O motorista desse veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A perícia foi acionada e a Polícia Civil aguarda laudos para esclarecer a dinâmica do acidente.

O corpo de Antônio Morais de Lima foi encaminhado ao Numol de Campina Grande.

