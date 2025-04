Jovem é morto a tiros em Catolé do Rocha; é o terceiro assassinato em uma semana

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado em Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba. A vítima, identificada como José Ilton Alves da Silva, foi assassinado próximo a uma borracharia na Avenida 14, no bairro Corrente.

Este é pelo menos o terceiro homicídio registrado na região em uma semana.

Segundo o major Onissis, da Polícia Militar, responsável pelas primeiras diligências, até a tarde deste sábado a PM ainda não tinha informações sobre a autoria ou motivação do crime, mas destacou que as equipes já iniciaram buscas por pistas.

Não há informações sobre testemunhas ou se a vítima tinha passagem pela polícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O assassinato de José Ilton Alves da Silva se soma a pelo menos outros dois crimes ocorridos em Catolé do Rocha nos últimos dias.

Na quarta-feira (23), Jaciara Cristina de Sousa, de 36 anos, foi morta a tiros enquanto trabalhava em um espetinho. Dois suspeitos chegaram de moto e atiraram contra ela, que morreu no local.

Na terça-feira (22), o empresário Gilson Damião de Sousa, de 45 anos, foi seguido e morto a tiros dentro do próprio carro, após sair de casa. A Polícia Civil investiga se os crimes têm relação.

* Com informações do g1pb