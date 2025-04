Homem morre ao cair em poço de elevador em Campina Grande

André Alves de Sousa, de 31 anos, morreu após cair no poço de um elevador de carga na noite desta quarta-feira (24), no prédio administrativo da Redepharma, no Centro de Campina Grande.

Segundo a polícia, o elevador travou, e a vítima caiu ao tentar sair. O Samu confirmou o óbito.

A Polícia Civil investiga o caso.