Suspeito de roubo armado em hospital é preso pela Polícia Civil da Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), prendeu preventivamente um homem de 21 anos suspeito de participar de um roubo à mão armada ocorrido no estacionamento do Hospital Alcides Carneiro, em Campina Grande. O crime aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2025 e envolveu três indivíduos.

Segundo as investigações, o trio rendeu as vítimas e subtraiu diversos objetos, como relógios e celulares, além de um veículo Fiat Pulse. O automóvel foi localizado ainda no mesmo dia pela Polícia Militar, que prendeu um dos suspeitos em flagrante após troca de tiros. Ele foi baleado no ombro e recebeu atendimento médico sob custódia.

O suspeito preso nesta data confessou sua participação no assalto durante o interrogatório. Já o terceiro envolvido foi identificado no curso das investigações, mas morreu em março deste ano, ao tentar cometer outro roubo no município de Queimadas. Na ocasião, ele e um comparsa tentaram assaltar um policial militar que estava de folga. O agente reagiu, e ambos os criminosos foram mortos no confronto. O policial não sofreu ferimentos.

O suspeito detido será submetido à audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para elucidar completamente o caso.