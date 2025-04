Mulher é morta a tiros por engano na Paraíba, diz polícia

Uma mulher identificada como Maria do Socorro foi assassinada a tiros nessa segunda-feira (21) no município de Livramento, no Cariri da Paraíba. Segundo a Polícia Civil, a vítima teria sido morta por engano.

Ela estava em um carro com um vizinho quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram os disparos.

O motorista, que seria o alvo dos criminosos, também foi baleado, perdeu o controle do veículo e caiu numa ribanceira. Maria do Socorro morreu no local.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital de Trauma de Campina Grande, onde está internado em estado estável.