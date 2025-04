Ex-sargento da PM é morto a tiros em mercadinho em João Pessoa

Um ex-sargento da Polícia Militar, identificado como Antônio Marcos Alves de Oliveira, de 53 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (22), no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa.

A vítima estava em seu mercadinho quando foi surpreendida e executada em frente ao estabelecimento.

De acordo com o capitão Freitas, da PM, ainda não há informações sobre os autores ou a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso, e uma perícia será realizada para identificar a arma utilizada no ataque.

*com informações da TV Cabo Branco