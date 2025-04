Empresário é morto a tiros após ser seguido no Sertão da Paraíba

Um empresário identificado como Gilson Damião de Sousa, de 45 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (22) em Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi seguida por um carro logo após sair de casa. Durante a perseguição, os ocupantes do veículo atiraram contra o carro do empresário, que tentou fugir, mas perdeu o controle da direção e bateu em uma calçada. Os criminosos se aproximaram e efetuaram mais disparos, matando-o no local.

Na fuga, os suspeitos colidiram o carro em um poste e escaparam a pé por um matagal. A Polícia Civil informou que a vítima era investigada por envolvimento em crimes na região e apura se há relação entre esses antecedentes e o homicídio. As investigações seguem para identificar e prender os autores.

*com informações da TV Cabo Branco