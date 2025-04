Embarcação afunda em Cabedelo e Capitania dos Portos investiga o caso

Na madrugada desta terça-feira (22), uma embarcação que realizava a travessia entre Costinha e Cabedelo afundou enquanto estava atracada no cais de embarque de passageiros.

A Capitania dos Portos da Paraíba informou que o naufrágio ocorreu após as bombas de água do casco pararem de funcionar. Felizmente, não havia passageiros ou funcionários a bordo no momento do incidente.

Embora o acidente não tenha causado vítimas, a Capitania dos Portos abriu um inquérito administrativo para investigar as causas do afundamento e verificar possíveis responsabilidades.

A apuração também irá sugerir medidas preventivas para evitar ocorrências semelhantes no futuro.

*com informações da TV Cabo Branco