Ônibus com torcedores do Santa Cruz-PE se envolve em acidente na Paraíba

Um ônibus com cerca de 50 torcedores do Santa Cruz de Recife se envolveu em um acidente na manhã deste domingo, na BR-101, no município de Conde, Litoral Sul da Paraíba.

O grupo seguia para Campina Grande, para o jogo do time contra o Treze, no Estádio Amigão, pela 1ª rodada da Série D do Brasileirão.

De acordo com relatos dos ocupantes do ônibus, o acidente ocorreu em um trecho da rodovia onde chovia no momento. A pista já estava parcialmente obstruída devido a uma colisão anterior envolvendo três veículos de pequeno porte — dois carros de passeio e uma pick-up branca lotada ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PB).

De acordo com apuração feita pela TV Cabo Branco, ao avistar os veículos parados, o motorista do ônibus tentou desviar, mas acabou colidindo com a pick-up e a arrastou por alguns metros. O condutor da veículo do DER-PB, que já havia saído do veículo, acabou atingido.

Apesar do impacto, nenhum dos torcedores sofreu ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o tráfego na região e investigar as circunstâncias do acidente.

O condutor da caminhonete foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital de Trauma de João Pessoa. Até o momento não há informações sobre seu estado de saúde.

* Com informações do g1pb