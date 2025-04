Prisão de paraibano suspeito de tráfico é prorrogada na França

O paraibano André Alves do Nascimento, de 35 anos, teve a prisão preventiva prorrogada por mais quatro meses pela Justiça da França. Natural de Campina Grande, André está detido desde o fim de 2024 no centro penitenciário de Fleury-Mérogis, em Paris, acusado de envolvimento com tráfico de drogas.

Segundo a irmã, Andreia Alves, a informação foi repassada pelo próprio André em uma ligação no início de abril. A família aguarda uma nova audiência que deve ocorrer dentro de quatro meses.

André foi considerado desaparecido em novembro de 2024, quando viajava pela Europa. Ele foi localizado pela Interpol, já preso na capital francesa. A defesa e a família seguem sem detalhes sobre o motivo da acusação.

*com informações da TV Cabo Branco