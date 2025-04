A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (16) a denominada Operação Long Range, que tem como objetivo combater furtos eletrônicos mediante fraude praticados pela internet contra o município de Desterro/PB no ano de 2023.

Segundo as investigações, hackers conseguiram invadir as contas bancárias do referido município e transferido criminosamente, para suas contas pessoais e para contas de terceiros (usados como “laranjas”), um valor total de R$ 82.650,00, da prefeitura de Desterro.

Por meio de quebras de sigilos bancários autorizados judicialmente, a Polícia Federal conseguiu rastrear o dinheiro furtado, identificando os verdadeiros beneficiários dos recursos públicos desviados.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, todos no estado de São Paulo (bairros Balneário Mar Paulista, Três Marias e Lageado), expedidos pela 14ª Vara Federal de Patos/PB. Além disso, o Juízo Federal determinou o afastamento do sigilo de dados telemáticos dos suspeitos.

Caso confirmadas autoria e materialidade, os investigados poderão responder pelos crimes de furto eletrônico mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que – somadas – podem chegar a 21 anos de reclusão.

A operação foi denominada de “Long Range” (que significa “Longo Alcance”, em inglês), fazendo referência ao modus operandi dos investigados, que conseguiram subtrair, à distância, recursos públicos presentes em contas bancárias.