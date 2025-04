PM apreende 26 kg de maconha em Mangabeira após suspeitos fugirem

Na noite desta segunda-feira (14), a Polícia Militar, por meio do Tático Rodoviário do BPTran, apreendeu 26 kg de maconha durante rondas no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

Suspeitos abandonaram caixas com a droga e duas balanças de precisão ao perceberem a aproximação da viatura, fugindo em seguida. Todo o material foi levado para a Cidade da Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

*com informações da TV Cabo Branco