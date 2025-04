Motorista atropela três pessoas em Alagoa Nova

Na noite do último domingo (13), um motorista em alta velocidade atropelou três pessoas no município de Alagoa Nova, no Cariri da Paraíba.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o condutor de um carro branco tenta fazer um retorno na rua e acaba colidindo com uma moto que vinha em sentido contrário, atingindo também duas mulheres que estavam na calçada.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. As duas mulheres já receberam alta, enquanto o homem, que pilotava a moto, permanece internado em estado estável.

*com informações da TV Cabo Branco