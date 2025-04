Cão é atropelado por veículo da Prefeitura de Lagoa Seca e caso gera revolta

Um cachorro foi atropelado por um veículo da Prefeitura de Lagoa Seca na manhã desta segunda-feira (14), na rua Maria Helena Gangorra, no loteamento Ypuarana. Segundo testemunhas, o motorista não reduziu a velocidade ao ver os animais na via e passou por cima de um deles, sem prestar socorro. O animal morreu no local.

O caso foi registrado por moradores e divulgado nas redes sociais, gerando forte comoção. A comunidade denuncia que é comum ver veículos da Prefeitura, incluindo ônibus escolares, circulando em alta velocidade.

Os moradores cobram providências imediatas da gestão municipal para evitar novas tragédias e garantir mais responsabilidade no trânsito.

*com informações da TV Cabo Branco