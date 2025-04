Caminhão-tanque colide com carreta e motorista fica preso às ferragens, em Santa Rita

Um caminhão-tanque carregado com combustível colidiu na traseira de uma carreta na tarde desta terça-feira (15), nas imediações do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, no município de Santa Rita, na Grande João Pessoa. Com o impacto da colisão, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate.

O condutor relatou fortes dores na coluna e foi encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Até o momento, não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local. O acidente provocou um extenso congestionamento no sentido João Pessoa–Campina Grande. A remoção do caminhão-tanque só poderá ser realizada após a transferência do combustível para outro veículo, por medida de segurança.

Para amenizar os transtornos, o trânsito foi desviado pela BR-101, com retorno pela entrada do município de Lucena.

*com informações da TV Cabo Branco