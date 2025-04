Pitbull ataca e mata bebê de 3 meses dentro da casa no Recife

Um pitbull atacou e matou um bebê de 3 meses dentro de uma casa, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (14), no bairro Capibaribe.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência, mas, ao chegar ao local, constatou que a criança já estava morta.

De acordo com o delegado Victor Leite, o bebê estava na casa de uma cuidadora. Ele foi identificado por Lucas Levi dos Santos, nascido em 6 de janeiro de 2025.

Era a primeira vez que essa mulher cuidava da criança. A mãe do bebê tinha conseguido um emprego. A cuidadora era uma pessoa de confiança da família e já tinha cuidado do irmão mais velho do menino atacado pelo pitbull.

O delegado disse, ainda, que pitbull estava no quintal e conseguiu invadir a casa, correndo em direção ao bebê.

“Existia outra criança que também era cuidada por essa mulher, e ela conta, inicialmente, que o pitbull foi em direção ao bebê. Ela ainda entrou em luta corporal com o pitbull para desvencilhar, ela mostra uma lesão na mão direita, tentando desvencilhar o pitbull do bebê. Tudo isso está sendo analisado”, declarou.

O bebê sofreu várias lesões durante o ataque. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) e levado para passar por perícias na sede do órgão, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.

Segundo o delegado Victor Leite, a mulher foi encaminhada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Lá, ela vai prestar depoimento à Polícia Civil. A corporação analisa se ela deve ser autuada por homicídio culposo, sem intenção de matar.

* Com informações do g1PE