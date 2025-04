Adolescente morre após colidir moto com ônibus, em João Pessoa

Um adolescente de 17 anos morre após a moto que conduzia colidir com a lateral de um ônibus, na tarde desta segunda-feira, no viaduto do bairro do Geisel, em João Pessoa.

De acordo com informações, o jovem trafegava em frente à Central de Polícia e tentava acessar a Avenida Valdemar Galdino Naziazeno, principal via do bairro, no momento em que ocorreu a colisão.

O motorista do ônibus relatou que o motociclista seguia em alta velocidade, não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o veículo. O jovem foi arremessado para debaixo do ônibus.

O adolescente foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Ele passou por procedimento médicos de emergência e ficou em observação da cirurgia geral, mas não resistiu aos ferimentos.

* Com informações do g1pb