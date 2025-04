Operação causa prejuízo de mais de 200 milhões ao crime organizado na Paraíba

A Polícia Militar, através do Comando de Operações Especiais Policiais, em conjunto com a Polícia Federal, realizaram uma operação neste sábado (12) que gerou um prejuízo de mais de 200 milhões de reais à estrutura financeira do narcotráfico do Nordeste.

Juntas, as duas instituições localizaram e destruíram, na região de Patos, no Sertão da Paraíba, uma plantação que iria produzir 30 toneladas de maconha (que poderia render a cifra de mais de 200 milhões de reais). A ação resulta na quebra de toda uma estrutura de recursos financeiros que poderiam ser usados para comprar armas ilegais e outros materiais para fomentar crimes, a exemplo de assaltos a bancos e até narcoterrorismo.

O Comando de Operações Especiais Policiais utilizou o GEOsAC para inserir-se na área rural e localizar a plantação, que foi erradicada e incinerada. As investigações devem desarticular a organização responsável pelo plantio, bem como efetuar a expropriação da propriedade privada.

O COpEpP da Polícia Militar da Paraíba, composto pelo GATE e GEOsAC, vem atuando em conjunto com outros órgãos e também de forma autônoma para quebrar a estrutura macro do crime organizado, que responsável por uma série de outros crimes, quando não combatida de forma estratégica.