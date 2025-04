Incêndio atinge centro automotivo em João Pessoa

Um incêndio de grandes proporções foi registrado no início da tarde deste sábado (12) no depósito de pneus de um centro automotivo, no bairro da Torre, em João Pessoa. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local para conter as chamas e fazer o resfriamento da área. Ninguém ficou ferido.

O incêndio foi controlado e, segundo o Corpo de Bombeiros, não há risco de propagação para outras lojas ou imóveis. A principal suspeita é de que as chamas tenham começado devido ao superaquecimento de um compressor instalado no andar superior, que pode ter provocado um curto-circuito. A causa exata ainda será confirmada após a análise da perícia.

O estabelecimento estava funcionando no momento do incêndio. Clientes e funcionários foram evacuados do local. A enfermeira Lúcia Fátima estava sendo atendida no momento em que o estabelecimento começou a esquentar. Ela relatou que o fogo se alastrou muito rápido. “A gente saiu, os funcionários começaram a evacuar o setor. Foi tudo muito rápido. Mas meu carro continua lá”, disse a cliente.

A fumaça provocada pelas chamas foi intensa e se alastrou para outros bairros da região, próximos ao local. Durante a noite, as chamas retornaram e o Corpo de Bombeiros voltou ao local. No entanto, sem risco de atingir outros imóveis.

* Com informaçõs do g1pb