Polícia prende acusado de homicídio com arma e carro roubado, em Santa Rita

Um homem que já tinha passagem por homicídio foi novamente preso com um carro roubado, arma de fogo e um kit Roni, usado para aumentar a quantidade de disparos de uma arma de fogo. A prisão foi realizada pela Polícia Militar na noite da última quinta-feira em Santa Rita.

De acordo com a Força Tática do 7° Batalhão, unidade responsável pela prisão, a PM chegou até o acusado quando localizou, em Várzea Nova, um Etios com registro de roubo. Na abordagem, os policiais encontraram o suspeito que se identificou como dono do carro.

“Ele estava com uma pistola, munições, porções de drogas, além do kit Roni, usado para aumentar o poder de fogo da pistola. Temos informações também que este acusado participa de um grupo criminoso proveniente do Rio de Janeiro. Essa prisão deve ajudar a esclarecer demais crimes na região, como homicídios e tráfico”, explicou o tenente-coronel Lima, comandante do 7° BPM.

A ocorrência foi apresentada na 6° Delegacia Distrital para a devida apuração.