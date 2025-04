Ex-presidiário é perseguido e morto a tiros em Campina Grande

Um homem de 26 anos, identificado como Douglas Silva, foi morto a tiros na manhã deste sábado, na rua Santo Antônio, no bairro do Pedregal, em Campina Grande.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 8h. O delegado Ramirez São Pedro informou que a vítima foi perseguida desde a rua por suspeito e entrou em casa. Quando chegou no quintal, foi morto.

No local morava a família da vítima, em duas casas situadas no mesmo terreno. Ele foi morto na residência ao lado, que pertence ao avô. Foi o próprio avô quem encontrou o corpo do neto caído no quintal, após ouvir disparos de arma de fogo.

Douglas Silva, que era ex-presidiário e monitorado através de tornozeleira eletrônica, não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local.

O corpo de Douglas Silva foi encaminhado para o Instituto de Polícia Científica (IPC) de Campina Grande, onde passará por exames de necropsia, e, em seguida, liberado para velório e sepultamento.

A Polícia Civil vai investigar a motivação do crime e os possíveis suspeitos de participar da morte da vítima.

