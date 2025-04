Dupla é presa acusada de assaltar mulheres em João Pessoa

A Polícia Militar prendeu, na quinta-feira, no bairro de Mandacaru, em João Pessoa, dois suspeitos que estavam praticando assaltos contra mulheres, em ruas da Capital.

Um dos crimes foi registrado por câmeras de segurança, que mostram quando um dos suspeitos desce do carro e toma a bolsa de uma vítima, no bairro dos Ipês. O material desse roubo foi recuperado.

Eles foram presos por equipes do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), perto da comunidade do Beco de Zé Borges. Ao saberem do crime e de posse de informações sobre o veículo, os policiais conseguiram interceptar o carro e prender a dupla com um revólver calibre 38.

A PM reforça a importância para que as vítimas façam o registro oficial da ocorrência. Os dois foram apresentados na Cidade da Polícia Civil, no Geisel.