Vazamento de gás causa princípio de incêndio e evacuação em escola no Sertão

Um princípio de incêndio provocado por um vazamento de gás causou momentos de pânico na manhã da quinta-feira (10), na Escola de Educação Infantil José Gomes dos Santos, no município de Bernardino Batista, Alto Sertão da Paraíba. O incidente ocorreu na cantina da unidade escolar e mobilizou equipes da Polícia Militar.

Por volta das 9h, uma nuvem de fumaça começou a se espalhar pela cantina. Alunos e funcionários evacuaram o prédio às pressas. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento da correria, com crianças e adultos fugindo do local.

Enquanto o fogo era combatido, alunos e servidores se reuniram em frente à escola aguardando o controle da situação. Tentativas de conter as chamas com extintores não surtiram efeito. Um dos policiais que atuou no combate ao incêndio relatou que o problema estava na válvula do botijão de gás, que permanecia aberta, alimentando as chamas.

A Secretaria Municipal de Educação de Bernardino Batista informou que o caso está sendo investigado. A escola passará por vistoria, assim como outras unidades da rede municipal, como medida preventiva. As atividades escolares foram suspensas e devem ser retomadas no dia 22 de abril.

*com informações da TV Cabo Branco