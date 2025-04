PRF na Paraíba flagra mercadoria sem nota fiscal e faz apreensão

As distintas ocorrências se desenvolveram em um período de menos de 16 horas nos municípios de Campina Grande, Rio Tinto e Alhandra

Paraíba (PB), 11/04/2025 – Esforços empregados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba, no decorrer da última quinta-feira (10) e madrugada desta sexta-feira (11), resultaram no flagrante dos crimes de adulteração, contrabando e um terceiro de ordem tributária, referente ao transporte de mercadoria sem nota fiscal. As ações resultaram em dois indivíduos detidos. Já o condutor de um caminhão que transportava sucata de ferro mista a granel passou pelos procedimentos cabíveis junto ao Fisco Estadual relativos ao transporte irregular de mercadoria nacional.

Em Campina Grande, no agreste paraibano, por volta das 10h da última quinta-feira (10), no km 118 da BR-104, equipes da PRF visualizaram uma motocicleta Honda CG 160 transitando com placa de baixa visibilidade e cujo condutor estava com a viseira do capacete levantada, em desacordo com as normas de trânsito. Prontamente o veículo foi abordado. Durante a fiscalização, os policiais constataram sinais de adulteração nos elementos identificadores. O condutor, um homem de 36 anos, foi detido e encaminhado à delegacia de polícia local para as providências cabíveis diante do flagrante de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Já no município de Rio Tinto, litoral norte paraibano, por volta das 12h40 de ontem (10), no km 26 da BR-101, policiais rodoviários federais abordaram um veículo de carga Volvo/VM330, que tracionava um semirreboque, transportando 16.500 kg de sucata de ferro mista sem a devida documentação fiscal. O condutor, um homem de 43 anos, foi identificado, e o Fisco da Paraíba foi acionado para regularização da carga e pagamento de multa.

Na madrugada desta sexta-feira (11), às 01h31, em Alhandra, litoral sul paraibano, no km 107 da BR-101, agentes da PRF deram ordem de parada a um veículo Citroën Jumper. Após cerca de três minutos de resistência ao pedido para descer do veículo, em uma aparente tentativa de fuga a pé por uma das portas, o condutor finalmente acatou a solicitação e desembarcou, permitindo o início da fiscalização. Momento em que foram localizados no interior do veículo 38.500 maços de cigarros contrabandeados de origem chinesa sem a devida documentação. O condutor, um homem de 41 anos, com histórico criminal por organização criminosa, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em João Pessoa, capital paraibana, para as providências cabíveis, juntamente com o veículo, a carga de cigarros, R$ 795 em espécie, um aparelho celular e seis cartões de crédito.