PRF inicia Operação “Semana Santa e Tiradentes” nas rodovias federais da Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba informa que terá início, no dia 11 de abril de 2025, a operação “Semana Santa e Tiradentes”, que se estenderá até o dia 21 de abril de 2025. Neste ano, os dois feriados coincidiram e formam um grande feriadão, o que deve intensificar significativamente o fluxo de veículos nas rodovias federais paraibanas durante todo o período.

Objetivos e Estratégias da Operação

A operação “Semana Santa e Tiradentes” foi planejada com foco na realidade das BRs que cortam o estado da Paraíba. A PRF/PB atuará de forma integrada para proteger os usuários das rodovias e manter a ordem no trânsito. As principais ações previstas são:

Reforço do policiamento: A presença dos agentes da PRF será intensificada nas principais rodovias federais da Paraíba, com foco em pontos estratégicos para coibir infrações e garantir a segurança dos condutores e passageiros.

Fiscalização do trânsito: Serão realizadas ações rigorosas de fiscalização, assegurando o cumprimento das normas de trânsito, prevenindo sinistros de trânsito e promovendo comportamentos seguros e responsáveis.

Campanhas de conscientização: A PRF promoverá ações educativas e informativas, com o objetivo de sensibilizar condutores e passageiros sobre a importância da direção segura, do respeito às leis e da prevenção de sinistros.

Enfrentamento ao crime: As equipes da PRF intensificarão também as ações de combate ao crime nas rodovias federais paraibanas, com foco na apreensão de ilícitos, recuperação de veículos roubados e/ou furtados e prisão de foragidos da justiça, reforçando o papel da PRF na segurança pública.

Compromisso com a Segurança nas Rodovias Paraibanas

A Polícia Rodoviária Federal reafirma seu compromisso com a segurança dos usuários que trafegam pelas rodovias federais da Paraíba. A operação integra os esforços permanentes da PRF para garantir que o aumento no fluxo de veículos, especialmente durante este feriadão, não comprometa a integridade física e a tranquilidade de motoristas e passageiros, além de reforçar o combate à criminalidade nas estradas.

Orientações ao Público

A PRF/PB orienta os usuários das rodovias a:

* Respeitar rigorosamente as normas de trânsito;

* Não dirigir sob efeito de bebida alcoólica;

* Não realizar ultrapassagens em locais proibidos;

* Respeitar os limites de velocidade estabelecidos para cada trecho;

* Seguir todas as orientações dos policiais rodoviários federais em campo;

* Manter atenção redobrada às sinalizações e eventuais alterações nas condições das vias;

* Utilizar os canais oficiais da PRF para obter informações atualizadas, incluindo o canal no WhatsApp, disponível para facilitar a comunicação e o esclarecimento de dúvidas;

* Em caso de emergência, acionar imediatamente o número 191.

Para mais informações, entre em contato com o setor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba.