Estudante da UEPB é investigado por planejar atos de terrorismo e incitação ao ódio

A Polícia Federal identificou um estudante de 19 anos, matriculado no curso de Biologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), como suspeito de planejar atos de terrorismo e promover discurso de ódio dentro da instituição. A operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (11), na cidade de Pocinhos, no Agreste da Paraíba, onde o jovem reside.

Segundo informações da PF, o estudante é apontado como o responsável por colar cartazes e realizar pichações com conteúdo extremista nas dependências do campus da UEPB em Campina Grande. Apesar das manifestações de repúdio emitidas anteriormente pela universidade, a investigação teve início a partir de um relatório enviado pelo FBI, em janeiro deste ano. A partir desse documento, os agentes conseguiram rastrear a atividade digital do suspeito e chegaram até sua identidade.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o estudante colaborou com os policiais, entregando espontaneamente o celular, fornecendo a senha de acesso e indicando a localização de roupas que aparecem em vídeos divulgados por ele nas redes sociais, nos quais realiza as ações de colagem de cartazes de cunho preconceituoso.

Em nota, a Universidade Estadual da Paraíba reafirmou seu posicionamento contra qualquer prática que represente apologia ao fascismo, ao autoritarismo ou que atente contra os valores democráticos e os direitos fundamentais.

O suspeito deve ser ouvido pela Polícia Federal nos próximos dias. As investigações seguem em andamento.