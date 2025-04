Alvo da PF em operação contra incitação ao ódio é aluno da UEPB

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (11), a Operação Leviatã, com o objetivo de reprimir atos preparatórios de terrorismo e incitação ao ódio praticados no ambiente digital. O principal alvo da ação é um estudante da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), residente na cidade de Pocinhos, no Agreste da Paraíba.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do investigado, com o intuito de coletar provas que ajudem a aprofundar as investigações e identificar possíveis coautores. Foram apreendidos celulares, mídias e dispositivos de armazenamento de dados.

As apurações indicam que o suspeito mantinha comunicações contendo discursos de ódio e adesão a ideologias extremistas, com motivações raciais e étnicas. O conteúdo analisado revela não apenas o alinhamento do investigado com essas ideologias, mas também sua predisposição à prática de atos violentos.

O ParaibaOnline informa que, por decisão editorial, não publicará as imagens relacionadas ao caso. Reafirmamos nosso compromisso com a ética jornalística e com os valores democráticos. Por isso, optamos por não amplificar manifestações de ódio, intolerância ou apologia à violência. Não daremos voz a atos que atentam contra a convivência pacífica e o respeito à diversidade.

A UEPB ainda não emitiu nota oficial sobre o envolvimento do aluno na operação, mas a expectativa é de que a instituição se pronuncie nas próximas horas. A universidade, que tem historicamente promovido políticas de inclusão e combate à discriminação, deve tratar o caso com a devida seriedade.

A Operação Leviatã integra o esforço nacional da Polícia Federal no enfrentamento ao extremismo violento e na defesa da segurança nacional, especialmente diante do aumento de casos de incitação ao ódio nas redes.