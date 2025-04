Um motorista de transporte por aplicativo foi assaltado na tarde dessa quarta-feira (9), no bairro dos Bancários, em João Pessoa. Três suspeitos — dois homens e um adolescente — renderam a vítima na rua Bancário Waldemar de Mesquita Accioly, conhecida como “Três Ruas”, e levaram o carro.

Após o crime, o motorista procurou um posto da Polícia Militar próximo ao local e registrou a denúncia.

Com a ajuda de rastreamento, os policiais localizaram o veículo no bairro de Cabo Branco. Os três suspeitos estavam dentro do carro e foram detidos.

Os dois homens foram presos e levados à Central de Flagrantes, no bairro do Geisel. O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia do Menor Infrator.