A Casa da Criança Doutor João Moura, em Campina Grande, foi alvo de mais uma invasão durante a madrugada da última terça-feira (8). Ferramentas, alimentos, materiais de higiene e equipamentos do jardim foram levados. Parte da cerca elétrica e câmeras de segurança também foram danificadas.

A diretora da instituição, Maria Bethânia Araújo, relatou os prejuízos em entrevista à Rádio Caturité FM e revelou que esta foi a segunda ação criminosa em menos de 20 dias.

“Arrombou portas, quebrou janelas, danificou câmeras, levou alimentos, ferramentas do pedreiro e objetos do jardim. Está todo mundo em pânico, com medo que ele volte”, relatou.

Um boletim de ocorrência foi registrado e imagens do circuito de segurança foram enviadas à polícia. A direção estima um prejuízo superior a R$ 4 mil e solicita apoio do poder público para reforçar a vigilância do local.

“Pedimos ao governo, através da vereadora Valéria, que libere um vigia pelo menos de segunda a sexta. O sábado e domingo a gente tenta pagar. Mas a casa precisa de proteção”, enfatizou.

Ouça a entrevista completa.