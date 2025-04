Aluno é baleado após tentativa de assalto em escola de Campina Grande

Um aluno foi baleado na noite desta quarta-feira (9) ao tentar invadir uma escola estadual em Campina Grande. De acordo com a Polícia Militar, o jovem, junto com um comparsa, tentou roubar a arma do vigilante da unidade.

O segurança reagiu e baleou o estudante, que foi socorrido ao Hospital de Trauma. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Ambos os suspeitos fugiram após o ocorrido.

*com informações da TV Cabo Branco