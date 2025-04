Suspeito de roubar R$ 200 mil em Cajazeiras é preso em João Pessoa

Um homem suspeito de participar de um assalto que resultou no roubo de R$ 200 mil em Cajazeiras, Sertão da Paraíba, foi preso nesta quarta-feira (9) no bairro Ilha do Bispo, em João Pessoa. Segundo a Polícia Civil, ele teria amarrado um vigilante durante o crime.

A prisão foi feita pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), sem resistência.

O suspeito passará por audiência de custódia ainda hoje. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

*com informações da TV Cabo Branco