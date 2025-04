Foi preso nesta terça-feira (8), no Centro de João Pessoa, um policial penal do Maranhão suspeito de tentar matar a ex-namorada com uma bomba caseira. O crime aconteceu em janeiro, na cidade de Porto Franco (MA), após o fim do relacionamento com uma advogada.

De acordo com a Polícia Civil da Paraíba, o homem montou um artefato explosivo artesanal e o colocou sob o carro da vítima. A mulher percebeu o objeto e acionou a polícia, que detonou a bomba de forma controlada. Ninguém ficou ferido.

O suspeito estava foragido desde o crime e foi localizado em um imóvel onde se escondia, já dormindo no momento da abordagem.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), que confirmou que ele será levado de volta ao Maranhão para responder por tentativa de feminicídio.