Justiça adia novamente depoimento de médico acusado de agressão

O depoimento do médico João Paulo Souto Casado, acusado de agredir a ex-companheira na frente do filho, foi adiado pela segunda vez pela Justiça da Paraíba. O motivo do novo adiamento foi a ausência do advogado de defesa, que alegou problemas técnicos durante viagem aos Estados Unidos.

Com todas as testemunhas já ouvidas — duas de acusação, quatro de defesa e a própria vítima —, resta apenas o interrogatório do acusado para encerrar a fase de instrução do processo. A nova audiência foi marcada para o dia 17 de junho.

Vídeos divulgados em 2022 mostram o médico agredindo a mulher em um elevador e dentro de um carro. As imagens foram entregues pela vítima à polícia e deram origem à denúncia.