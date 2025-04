Homem é preso em João Pessoa por vender pornografia infantil

Um homem de 24 anos foi preso nesta terça-feira (8) no bairro de Oitizeiro, em João Pessoa, suspeito de comercializar imagens de pornografia infantil. Segundo a Polícia Civil, ele vinha atuando há pelo menos sete anos, vendendo material envolvendo crianças e adolescentes por meio de grupos na internet.

O delegado João Ricardo informou que o suspeito não possuía profissão e vivia exclusivamente da renda obtida com a venda do conteúdo. A prisão ocorreu após investigações que revelaram a extensão da atuação do suspeito em diversas regiões do país.

Ele foi levado à Central de Polícia da capital e a investigação agora foca na identificação dos compradores do material.