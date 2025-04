Homem é preso por agredir mulher que havia passado por cesariana há 40 dias, em João Pessoa

Um homem foi preso em flagrante neste domingo (6), em João Pessoa, suspeito de agredir a companheira com socos e chutes. A vítima, que passou por uma cesariana há 40 dias, chegou a desmaiar durante as agressões.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro do Bessa e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a mulher perde a consciência após as agressões.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) foi acionada e efetuou a prisão do suspeito. A delegada Maria Sileide de Azevedo informou que a vítima relatou ter acordado já dentro de casa, com fortes dores.

*com informações da TV Cabo Branco