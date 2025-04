Um caminhão que transportava álcool etílico tombou na tarde deste domingo (6) no Morro dos Cavalos, na BR-101, na altura de Palhoça (SC), na Grande Florianópolis.

Com a explosão, o fogo alcançou uma série de veículos que estavam na pista contrária. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, outras 2 carretas e 22 carros foram atingidos pelas chamas.

Cinco pessoas ficaram feridas. Duas delas, que estavam no caminhão que tombou, foram socorridas pelos bombeiros com queimaduras leves nos braços e nas pernas, segundo a corporação.

As outras três vítimas foram socorridas pela Arteris Litoral Sul, concessionária do trecho, a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para tratar das queimaduras. O estado de saúde delas não é grave.

A rodovia, que liga a capital catarinense ao sul do estado e ao Rio Grande do Sul, está interditada nos dois sentidos.

A concessionária afirma que no momento há 6 quilômetros de retenção no sentido sul e 8 quilômetros no sentido norte. Não há desvio disponível no trecho.

De acordo com os bombeiros, um caminhão com GLP (gás liquefeito de petróleo) estava na fila após o acidente, mas a corporação conseguiu retirar o veículo da via antes de as chamas o alcançarem.

*ARTUR BÚRIGO/Folhapress