Polícia prende homem por tráfico de drogas em Campina Grande

Na noite desse sábado (5), policiais militares do 2⁰ Esquadrão do Rotam prenderam um suspeito por tráfico de drogas na cidade de Campina Grande, no Agreste da Paraíba. As drogas apreendidas estavam embaladas e prontas para o comércio ilícito.

A equipe policial que estava em rondas no Bairro das Cidades interceptou um homem que, ao perceber a aproximação policial, arremessou uma sacola e tentou fugir, sendo prontamente alcançado.

Na abordagem, foram apreendidos 74 invólucros de cocaína e 43 porções de maconha, todas prontas para comercialização, além da quantia de R$ 295.

O homem, que já é reincidente pelo crime de tráfico de drogas, foi novamente apresentado na Central de Polícia Civil para os demais procedimentos.