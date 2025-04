Polícia Militar prende suspeitos de ataque na Grande João Pessoa

Em menos de 12 horas, a Polícia Militar prendeu três dos criminosos suspeitos de cometer um ataque na cidade de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. A prisão dos indivíduos ocorreu no bairro São José, na capital paraibana, na madrugada deste domingo (6).

O ataque aconteceu na tarde de ontem. Criminosos chegaram à comunidade do “Jacaré” armados com pistolas e armas longas, atacaram duas pessoas no local conhecido como “Recanto do Poço”, nas proximidades da estrada de Cabedelo. Uma delas foi socorrida por uma equipe da PM para o Hospital de Trauma de João Pessoa, enquanto a outra foi atendida pelos Bombeiros.

Após o ataque, os suspeitos seguiram até a BR-230, onde roubaram outro veículo e evadiram-se do local.

Rapidamente, as equipes policiais iniciaram as diligências no intuito de prender os criminosos. De acordo com o Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), o grupo responsável pelo ataque era de faccionados do bairro São José.

Durante a noite, as equipes policiais realizaram um cerco no bairro e se depararam com cerca de oito criminosos, havendo um intenso confronto que resultou na prisão de três homens, sendo um deles alvejado e socorrido ao Hospital de Trauma.

Foram apreendidas três armas de fogo com os criminosos, uma pistola calibre .40, uma pistola calibre 9x19mm e um revólver calibre 32.

Os criminosos foram apresentados na Cidade da Polícia Civil para devida autuação, ficando à disposição da Justiça.

A PM continua na busca dos demais criminosos.